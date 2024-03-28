Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Рахиб Алиев, сообщает Day.Az.

Отметим, что Рахиб Алиев родился 12 июля 1945 года в городе Баку. С раннего возраста увлекался театральным искусством, выступал в качестве актера в любительских театральных постановках.

С 1965 по 1969 годы учился на актерском факультете Азербайджанского государственного театрального института имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1967 году, еще в период учебы в институте, его пригласили в Азербайджанский государственный театр юного зрителя, где он проработал до конца жизни. На театральной сцене актер воплотил множество ярких и запоминающихся образов.

Рахиб Алиев снимался в фильмах "Жизнь Джавида", "День казни", "Мерзавец", "Дорожное происшествие", "Звезды не гаснут и многих других.

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