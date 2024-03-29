"Золотой поезд" – Азербайджан и Турция снимут совместный фильм

Агентство кино Азербайджанской Республики и известные турецкие кинокомпании Skala Film Prodüksiyon и Tulpar Film подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили Day.Az в агентстве.

Меморандум о взаимопонимании, определяющий совместную деятельность в направлении кинопроизводства, подписали исполняющий обязанности генерального директора Агентства кино Азербайджанской Республики Орхан Фикретоглу и председатель правления компании Skala Film Исмаил Беязид.

Согласно меморандуму в ближайшее время планируется производство совместного фильма под названием "Qızıl qatarı" (Altun tren/Золотой поезд). Сюжет фильма, съемки которого планируется провести в Азербайджане, посвящен взаимоотношениям Турции и Азербайджана в начале ХХ века.

Отметим, что финансовую часть, связанную с производством фильма, возьмет на себя турецкая сторона. Турецкие компании впервые инвестируют в киноиндустрию Азербайджана.

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