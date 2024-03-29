С 24 по 27 апреля 2024 года пройдут Дни российского кино в Азербайджане, сообщает Day.Az. Показы в рамках Дней кино состоятся в Киноцентре "Низами" в Баку.

Программа Дней российского кино включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм.

Вниманию азербайджанских зрителей будут представлены кинокартины - "Нюрнберг" (режиссер Николай Лебедев), фильм представит исполнитель главной роли, актер Государственного театра наций Сергей Кемпо; "Чайка" (режиссер Полина Лазарева), фильм представит режиссер фильма, актриса Московского академического театра имени В. Маяковского Полина Лазарева; "Сокровища партизанского леса" (режиссер Георгий Ильин), фильм представит исполнительница главной роли, актриса театра "Школа современной пьесы", театра Луны и театра Комедии Елена Захарова; "Хоккейные папы" (режиссер Андрей Буланов), фильм представит исполнитель главной роли, актер Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина Алексей Бардуков. В программе Дней кино также показ мультипликационного фильма "Чинк: хвостатый детектив" (режиссер Григорий Вожакин).

Организатором Дней российского кино в Азербайджане является Продюсерский центр "ЭЛС" ПРОДАКШН". Продюсер проекта - заслуженный работник культуры России Елена Лебедева.

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