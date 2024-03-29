Древний и прекрасный Нахчыван, чудеса и достопримечательности с Мурадом Арифом

В Нахчыване с большим успехом и ажиотажем прошел концерт популярного исполнителя, телеведущего, композитора, продюсера, шоумена, автора хитов Мурада Арифа, сообщает Day.Az.

Выступление было также направлено на пропаганду богатого туристического потенциала этого региона Азербайджана.

"Нахчыван - это край захватывающих дух пейзажей, изумительной красоты архитектуры и уникальной кухни. Этот край богат памятниками, являющимися национальным достоянием нашей страны", - отметил Мурад Ариф.

Нахчыван, которому более 3 500 лет, радует взор древними и современными постройками. Он признан местом первых поселений человека в регионе. По историческим данным, сам город Нахчыван был основан в 1539-1500 годах до н.э. Самые ранние упоминания о нем принадлежат римскому историку Иосифу Флавию (I век до н.э.) и греческому географу Клавдию Птолемею (II век до н.э.).

Среди уникальных архитектурных памятников Нахчывана - памятник наскальных изображений Гямигая с петроглифами III-II тысячелетий до н.э., Крепость Алинджа VI-VII века, мавзолей Момине Хатун XII века, Гробница Юсифа ибн Кусейра XII века, Мавзолей Гюлистан ХIII века, Ордубадское ледохранилище ХIV века, бани Исмайыл-хана (XVIII - XIX веков), Дворец Нахчыванских ханов ХVIII века, усыпальница Имамзаде, Завия-медресе, Джума-мечеть и т.д.

Проехав по живописной дороге в Ордубад, вы увидите легендарную расщелину на вершине горы Иландаг, которая, по преданиям, образовалась из-за столкновения с Ноевым ковчегом. Также здесь, на территории под названием Кехня-гала, расположена одна из главных святынь - мавзолей-тюрбе - Гробница пророка Нуха (в библейском варианте - Ноя). Кроме того, здесь находится святилище Асхабу-Кахф, о котором говорится в Коране.

Нахчыван также известен своими минеральными источниками, их здесь около 250, самые популярные "Сираб" и "Бадамлы". Здесь также есть соляные копи Дуздага - самые древние в мире.

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