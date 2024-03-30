Любимый Мешади Ибад: в Баку отметили 110-летие Лютфали Абдуллаева

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел показ музыкальной комедии "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта"), приуроченный к 110-летию со дня рождения выдающегося представителя национального театрального и киноискусства, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии СССР Лютфали Абдуллаева (1914 - 1973), сообщает Day.Az.

До показа спектакля заслуженный артист Акпер Ализаде рассказал о жизни и творчестве известного актера, об образе Мешади Ибада, который мастерски воплотил Лютфали Абдуллаев.

Было отмечено, что театроведы делят творчество Абдуллаева на три этапа: роли в классических опереттах, сценические образы в переводных произведениях, колоритные персонажи комедий современных композиторов. Лютфали Абдуллаев прославился своими работами как в театре, так и в кино. Он снимался в таких азербайджанских фильмах, ставших легендарными, как "Аршин мал алан", "Улдуз", "Где Ахмед?" и других.

Далее состоялся показ спектакля "O olmasın, bu olsun", режиссером-постановщиком которого является народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова. Дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик - заслуженный художник Исмаил Мамедов, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, балетмейстеры - заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, концертмейстер - Фидан Мамедова, ассистенты режиссера - Севиндж Мамедова и Эльмеддин Дадашов.

В постановке заняты - заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Нахида Оруджова, Алекпер Алиев, Азизага Азизов, Акпер Ализаде, Надир Хасиев, актеры Мойле Мирзалиев, Алимамед Новрузов, Гусейн Алили, Шабан Джафаров, Айдан Гасанов, Эльмеддин Дадашов, Тарана Алиева и другие.

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