В Гяндже прошла церемония закрытия "Xalqın mədəni sərvəti", посвященного легендарному Джаббару Гаръягдыоглу

В Центре Urban Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова прошла церемония закрытия проекта "Xalqın mədəni sərvəti" (Культурное достояние народа), посвященного легендарному ханенде, исполнителю мугама и народных песен, народному артисту Джаббару Гаръягдыоглу, сообщили Day.Az в филармонии.

Проект реализован Гянджинской государственной филармонией, Центрально-Аранским и Гянджа-Дашкесанским региональными управлениями культуры при поддержке Министерства культуры Азербайджана с 27 по 29 марта в Гяндже и Мингячевире с участием вокалистов и инструменталистов, а также преподавательского состава детских школ и центров культуры региона.

На открытии вечера автор идеи проекта, директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил, что главная цель проекта "Культурное достояние народа" - пропаганда классических образцов музыкального искусства Азербайджана, просветительская деятельность с целью донесения фольклорной музыки до широкой общественности и современной молодежи. В рамках проекта серия мероприятий посвящена видным деятелям культуры и искусства. Ранее были представлены вечера, посвященные классикам композиторского искусства Фикрету Амирову и Гара Гараеву.

В концертной программе выступили представители Гянджи, Самухского, Гёйгёльского и Горанбойского районов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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