Иван Щеблыкин и средневековый Азербайджан

Талантливый историк, реставратор и художник Иван Щеблыкин одним из первых исследовал Сабаиловский замок, реконструировал облик раннесредневековой Шамахы, занимался реставрацией Дворца Ширваншахов в Ичеришехер и других исторических памятников Азербайджана. Об этом было рассказано в рамках проекта Рустама Гусейнова "Беседы о культуре и искусстве, сообщает Day.Az.

Иван Щеблыкин в 1928 году был приглашён в Баку, так как здесь разворачивались большие реставрационные работы. Работал в Институте истории имени Aббасгули Аги Бакиханова, Музее азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и Центральном управлении охраны памятников Азербайджана, участвовал в раскопках и реставрационных работах. Рустам Гусейнов дал подробный анализ его научной деятельности и её значения сегодня. Детально были рассмотрены отдельные аспекты деятельности Щеблыкина, посвященные историческим памятникам Азербайджана.

Иван был также прекрасным художником, часто иллюстрировал свои труды. Посетители Русского дома в Баку ознакомились с выставкой рисунков и фотографий Ивана Павловича, акварелям и графике, на которых были изображены средневековые архитектурные памятники Азербайджана. Особое внимание в своей живописи он уделял архитектурной школе Аджеми Нахичевани. Большой интерес также вызвали картины Ордубада начала 30-х годов XX века. Были показаны исторические реконструкции Щеблыкина, образ средневекового Баку эпохи Ширваншахов.

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