Театр пантомимы представил спектакль «Ромео и Джульетта»

В Азербайджанском государственном театре пантомимы 30 марта был показан спектакль "Ромео и Джульетта" по мотивам бессмертного одноименного произведения великого английского драматурга Уильяма Шекспира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главные роли в спектакле, поставленном в жанре пластического портрета, исполнили заслуженные артисты Бахруз Ахмедли, Сабина Гаджиева и Наргиля Гарибова.

Сценическое произведение основано на вечной теме жизни и смерти: события в спектакле разворачиваются на фоне борьбы двух сил.

Режиссер-постановщик и музыкальный оформитель спектакля - Джейхун Дадашев, художник - Хайям Самедов.

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