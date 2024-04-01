Выставка «Бонд в движении» в Международном музее шпионажа в Вашингтоне

В Международном музее шпионажа в Вашингтоне открылась выставка "Бонд в движении" (Bond In Motion), сообщает Day.Az со ссылкой на американские СМИ.

Ни для кого не секрет, что у каждого поклонника франшизы о Джеймсе Бонде - свой любимый фильм из этой серии, любимый актер, любимая девушка Бонда и любимый гаджет. Но все они сходятся во мнении, что множество транспортных средств, используемых агентом 007 и злодеями, которым он противостоит, чрезвычайно круты.

В экспозицию выставки "Бонд в движении" вошли 17 знаковых автомобилей агента 007 из архива EON Productions и фонда Яна Флеминга.

Сразу у входа посетителей встречает самый красивый и известный серебристый автомобиль - Aston Martin DB5 с номерным знаком JB007, появившийся в триллере о Джеймсе Бонде 1964 года "Голдфингер". Хотя у него нет гидроусилителя руля, автоматического ручного тормоза и других ожидаемых функций, этот автомобиль-шпион оснащен пулеметами, шиномонтажными станками, пуленепробиваемыми щитками, масляными форсунками, радарным экраном приборной панели, вращающимся номерным знаком и катапультируемым сиденьем.

А в выставочных залах музея любители автомобилей могут увидеть Aston Martin Vanquish и ярко-зеленый Jaguar XKR из фильма "Умри, но не сейчас" (2002), Aston Martin DBS из "Кванты милосердия" (2008) и AMC Hornet из "Человека с золотым пистолетом" (1974).

Экспозиция выставки "Бонд в движении" включает не только эти, но и другие шпионские транспортные средства, которые помогали самому известному в мире киношному шпиону в быстром побеге во время его захватывающих приключений. Посетители могут ближе рассмотреть Tuk Tuk из "Осьминожки" (1983), подводную лодку из "Только для твоих глаз" (1981), лодку Glastron с гаджетами и ручной планер из "Лунного гонщика" (1979) и снегоход из "Умри, но не сейчас" (2002), которые на протяжении шести десятилетий приводили зрителей в восторг.

"Публика впервые знакомится со шпионажем через поп-культуру - фильмы, телесериалы и книги, которые оживляют наше воображение и побуждают нашу аудиторию мечтать о большем, - говорит Аманда Олке, директор отдела программ для взрослых в Международном музее шпионажа. - Даже настоящие спецслужбы, разрабатывающие шпионские инструменты, черпали вдохновение в этих увлекательных фильмах и транспортных средствах".

На выставке наряду с автомобилями, мотоциклами, подводными лодками и многим другим из гаража Q Branch также представлены реквизит, масштабные модели и фрагменты из фильмов. Посетителям также предлагается ознакомиться с популярным в музее интерактивом "Аквариум с акулами", клипами из кинофраншизы и двумя совершенно новыми интерактивными материалами, в том числе сделать селфи с изображением, которое когда-то можно было увидеть только на экранах кинотеатров.

Выставка продлится до апреля 2025 года.

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