В Баку отметили 110-летие Мухтара Авшарова

В Баку в Госфильмофонде Азербайджана состоялся вечер, посвященный 110-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного актера театра и кино Мухтара Авшарова (1914 - 2004), сообщает Day.Az. Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики.

В рамках мероприятия была представлена фотовыставка, отражающая жизнь и творческий путь актера.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев поделился воспоминаниями о Мухтаре Авшарове, рассказал о его деятельности в театре и кино.

Было отмечено, что Авшаров оставил богатое творческое наследие, он с блеском воплощал разноплановые образы.

Затем народные артисты Расим Балаев, Рафиг Азимов, Абдул Махмудов, Нуреддин Мехтиханлы, Ильхам Намиг Камал, Марахим Фарзалибеков, заслуженные деятели искусств Ильхам Рагимли, Рафиг Садыгов и заслуженный артист Афган Солтанов поделились воспоминаниями о Мухтаре Авшарове.

От имени семьи Мухтара Авшарова выступила дочь Север Аббасова, которая выразила признательность руководству и коллективу Госфильмофонда за уважение и внимание к творческому наследию ее отца.

Мухтар Авшаров начал свою театральную деятельность в Гяндже. В 1968 году он получил приглашение работать в Азербайджанском драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр), где он проработал до конца 1990-х годов, исполняя сотни ролей с разнообразными характерами.

В 1992 году народная актриса Азербайджана Амалия Панахова основала Бакинский муниципальный театр и пригласила Мухтара Авшарова в свой коллектив. В этом театре он создал интересные и многогранные образы в постановках "Надир-шах", "Возвращение" и многих других спектаклях.

Наряду с театральными работами, Мухтар Авшаров запомнился зрителям по ролям в таких кинокартинах, как "Непокоренный батальон", "Кура неукротимая", "Севиль", "Последний перевал", "День прошел", "Звук свирели", "Я еще вернусь", "Мужское слово" и других фильмах.

Мухтар Авшаров скончался в декабре 2004 года в Баку.

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