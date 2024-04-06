От слез до смеха, от отчаяния до счастья – прекрасная премьера творческого дуэта Фариды Нестеренко и Лалы Ахундовой

Самое печальное, что однажды ты вдруг обнаруживаешь: мир перестает с тобой разговаривать.

На Малой сцене имени Мустафы Марданова Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку состоялся премьерный показ моноспектакля по пьесе Елены Ерпылевой "Монолог по поводу американского джаза". Режиссер-постановщик спектакля - Фарида Нестеренко, в главной роли - Лала Ахундова, передает Day.Az.

Уютная квартира, комната с диваном, два кресла, журнальный столик - это обитель главной героини. Женщина успешна в работе, материально обеспечена, но ей чего-то не хватает. Чего? Может любви, заботы, поддержки, близкого человека?

Уже полдень, а ей все не хочется открывать глаза и смотреть на этот мир. Она переворачивается с одного бока на другой, перебирая в памяти последние годы своей жизни. Ни сил, ни эмоций, ни интереса, она предпочитает уткнуться в пустоту.

Есть у нее одна страсть, последняя нить, связывающая с миром - и это ДЖАЗ. В городе как раз должен состояться концерт американского джаза. Героиня вроде и хочет пойти, но и ищет тысячу причин отказаться. Только все ее отговорки не срабатывают - и билеты в кассе есть, и цены недорогие, и пойти можно в любой удобный день. Но она опять на попятную и бросает телефонную трубку, обрывая разговор с работником концертного зала.

И вот вновь размышления от чего все так паршиво. Когда-то она решила начать совсем другую жизнь, сможет ли изменить что-то сейчас, вырваться из рутины, найти новый путь.

Она вспоминает родных и близких людей в своей жизни - мама, дочь, бывший супруг, подруги, новый мужчина. Вспоминая каждого из них, она погружается в разные ситуации, разбирает их, ищет правильные ответы.

"Монолог по поводу американского джаза" - вызывает то грусть, то смех свозь слезы, то погружает зрителя в размышления о своей собственной жизни. Ну, а как иначе, у одних из нас мама с гиперопекой, у вторых муж, который в дом приносит три копейки, у третьих дети переходного возраста, а у четвертых друзья, требующие предельной искренности, все как у всех, все как и у героини постановки.

Это история о том, как важно присутствие родных по духу людей, как важны и необходимы любовь, дружба, поддержка.

Спектакль смотрелся на одном дыхании, наблюдать за Лалой Ахундовой на сцене было одно удовольствие - талантливая, яркая, динамичная. Читая свой монолог она говорила одновременно со всеми, и с каждым по-отдельности. Вот она пристально смотрит в глаза зрителю, вот рассказывает о маме, об отце, о дочери, а у публики слезы наворачиваются непроизвольно - грустно, трогательно, обидно. А теперь вспоминает подруг и нового мужчину-буддиста - и этот монолог без улыбки и смеха выслушать невозможно.

Лала Ахундова отлично перевоплощается - то ее героиня мрачная, грустная, пессимистично настроенная, то накрасив губы алой помадой и надев туфли на "шпильке" с упоением, энтузиазмом, эмоционально делает очередной разбор.

"Монолог по поводу американского джаза" похож на психоанализ, тут и диван есть как у любого уважающего себя психотерапевта. Только героиня не прибегает к помощи специалиста, а сама раскапывает глубины своего подсознания.

Лала Ахундова не просто мастерски передала характер своей героини, но сделала ее такой близкой, родной каждому, кто пришел на показ. В моменты отчаяния хочется обнять героиню крепко-крепко, чтобы разделить ее боль, в моменты радости - смеяться и верить, что лучшее только впереди, и конечно, вместе с ней хочется сходить на тот самый концерт американского джаза и послушать эти воодушевляющие и энергичные ритмы.

Прекрасная режиссерская работа Фариды Нестеренко, которая использовала интересные приемы, уделила большое внимание деталям, мастерски визуализировала пьесу, превратив ее в увлекательный моноспектакль.

Исходя из концепции постановки, потрясающе была проведена работа по световому оформлению, интересным моментом стал и экран, вначале могло показаться, что это телевизор, являющийся одним из объектов интерьера квартиры героини. Но потом на экран выводились фразы монолога, словно тезисы ее жизни.

Публика приняла спектакль с огромным интересом, наградив режиссера и актрису бурными овациями.

Среди зрителей в этот вечер были именитые актеры, режиссеры, искусствоведы - народные артисты Азербайджана Гаджи Исмаилов, Людмила Духовная, Мабуд Магеррамов, Наталья Шаровская, заслуженный деятель искусств, кинооператор Юрий Варновский, известный кинорежиссер Олег Сафаралиев, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова и многие другие.

После показа каждый из них лично поздравил Фариду Нестеренко и Лалу Ахундову, высказав свой восторг.

В свою очередь Фарида Нестеренко и Лала Ахундова выразили признательность всем за теплые слова, поблагодарили исполняющего обязанности председателя СТДА, народного артиста Гаджи Исмаилова за возможность представить свою работу именно в этих стенах, именно на этой сцене.

Время пролетело незаметно, показ завершился, оставив у публики приятное послевкусие, и все это благодаря прекрасному творческому тандему двух талантливых женщин - Фариды Нестеренко и Лалы Ахундовой.

После показа в беседе с Trend Life Фарида Нестеренко отметила, что моноспектакль стал ее первой самостоятельной работой в качестве режиссера.

"Пьеса выражает проблему сегодняшнего дня. Она о том, что люди в погоне за "красивой" жизнью, которую им подсовывает чья-то невидимая рука, предают не только близких людей, но и самих себя. И необходимо остановиться и задуматься о том, что нужна ли вам эта "красивая жизнь". Лала Ахундова - актриса, сыгравшая главную роль в этом спектакле, нашла эту пьесу и предложила мне ее поставить", - подчеркнула Нестеренко.

По словам Лалы Ахундовой, она очень волновалась, но оценка публики после показа ее обрадовала.

"Долго шли к этой премьере - много репетировали, разбирали текст, он непростой, хоть и современный. Но в итоге, наверное, все получилось. Некоторые зрители после показа подошли ко мне, и сказали, что и прослезились, и посмеялись. Для меня это важно. Значит, мы затронули их сердца", - сказала Лала Ахундова.

Отметим, что Фарида Нестеренко родилась в Баку. В 2019 году окончила режиссерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (курс народной артистки Джаннет Селимовой). С 2004 года работает в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре в качестве актрисы, окончив театральную студию при театре. Снималась в отечественных фильмах и сериалах. В качестве ассистента режиссера работала над спектаклями "Беня Король и другие", "Вишневый сад". Моноспектакль "Монолог по поводу американского джаза" является ее первой самостоятельной работой в качестве режиссера-постановщика.

Лала Ахундова родилась и выросла в Баку. В 1997 году закончила факультет международных отношений Бакинского государственного университета. В 2000 году - аспирантуру МГИМО, кандидат политических наук. С 2002 по 2004 годы училась в мастерской В.Хотиненко, П.Финна и В.Фенченко на Высших курсах сценаристов и режиссеров (ВКСР) в Москве (Россия), где в 2006 году защитила дипломный игровой фильм "Друг" (фильм призер ряда международных кинофестивалей).

Ахундова - режиссер нескольких игровых и документальных фильмов, лауреат международных кинофестивалей. Как киноактриса дебютировала в игровом телесериале "Истина момента" режиссера, народного артиста Азербайджана Рамиза Фаталиева (Баку, 2002 год). Как театральная актриса впервые появилась в роли графини де Сан-Фон в спектакле А. Дрознина "Маркиз де Сад" (Москва, 2002 год).

Из других значимых актерских работ - роль матери в короткометражном игровом фильме "Семья", получившем приз международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер" (2003 год). Последняя режиссерская работа - полнометражный документальный фильм "Один день из жизни режиссера" о главном режиссере Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, народном артисте Александре Шаровском (2023 год).

Моноспектакль "Монолог по поводу американского джаза" - первая серьезная актерская работа Лалы Ахундовой на театральной сцене спустя долгое время.

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