В Русском доме в Баку открылась персональная выставка Нурзии Халиловой

В рамках проекта фотоклуба Русского дома в Баку состоялось открытие персональной фотовыставки Нурзии Халиловой "Приходи. Покажу вечную сказку".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), выставка посвящена Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Достижение эффекта погружения в тему неудивительно, так как автор фотографий по образованию - ландшафтный архитектор", - отмечается в сообщении РИКЦ.

Особенность умения работы Нурзии Халиловой с ландшафтами отметил и один из гостей выставки, профессиональный фотограф Рустам Гусейнов.

Зрители выставки проявили интерес к представленным фотографиям и приняли активное участие в обсуждении экспозиции.

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