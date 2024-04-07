Не хотела бы быть на их месте… - интервью с Лалой Ахундовой, кандидатом политических наук, которая ушла в режиссуру

На Малой сцене имени Мустафы Марданова Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку прошел премьерный показ моноспектакля по пьесе Елены Ерпылевой "Монолог по поводу американского джаза".

Режиссером-постановщиком спектакля выступила Фарида Нестеренко, а главную роль исполнила Лала Ахундова.

Лала Ахундова родилась и выросла в Баку. Окончила факультет международных отношений Бакинского государственного университета, затем продолжила образование в МГИМО, она - кандидат политических наук. Однако, поняв, что связала свою жизнь не с той профессией, она уходит в искусство. Ахундова - режиссер нескольких игровых и документальных фильмов, лауреат международных кинофестивалей.

В беседе с корреспондентом Trend Life Лала Ахундова рассказала о своей роли в моноспектакле, работе в кино и выборе профессии, передает Day.Az.

- Лала ханум, поздравляю вас с премьерой. По реакции зрителей можно сказать, что спектакль оставил в их сердцах положительный отклик. А какие у вас ощущения после премьеры?

- Перенервничала ужасно, я же себя со стороны не вижу. Но режиссер-постановщик (прим. - Фарида Нестеренко) сказала, что она довольна, были эмоции, и действительно, зритель проникся этой историей. После показа некоторые гости говорили, что при просмотре и прослезились, и посмеялись. Для меня это важно, значит - получилось. Мы долго шли к этой премьере - много репетировали, разбирали текст, он тоже непростой, хоть и современный.

- Если не ошибаюсь, предложение поставить спектакль именно по этой пьесе исходило от вас?

- Пьесу нашла я, изначально показала ее большому другу нашей семьи Валентине Мусаевне Резниковой (прим.авт. - заслуженный работник культуры, заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра). Ей произведение тоже понравилось. Так как моя основная профессия - режиссер, я решила и сама ставить спектакль, и сама играть. Однако Валентина Мусаевна спросила, чего я хочу больше. Она меня переубедила, сказав, что это очень сложно - выступать в двух ипостасях. Я согласилась, потому что когда ты сам ставишь, то себя со стороны не видишь. А мне нужен был взгляд со стороны. Валентина Мусаевна познакомила меня с Фаридой ханум. Мы нашли общий язык очень быстро, на протяжении трех месяцев работали над спектаклем.

Потом мы стали искать сцену, где можно было бы провести показ. Решили обратиться к Гаджи муаллиму (прим. авт. - исполняющий обязанности председателя СТДА, народный артист Гаджи Исмаилов), чтобы он нам предоставил Малый зал СТДА. Гаджи муаллим откликнулся сразу, за что ему огромная благодарность.

- Скажите, это же не первая ваша работа на театральной сцене в качестве актрисы?

- По сути - первая серьезная работа в театре. Да, играла графиню де Сан-Фон в спектакле А. Дрознина "Маркиза де Сад" (Москва, 2002 год). Но все-таки то была учебная постановка, экспериментальная актерская мастерская. А вот роль в спектакле "Монолог по поводу американского джаза" - первая профессиональная театральная актерская работа, поэтому, конечно, это очень ответственно.

- Ваша героиня - сильная, независимая, но одинокая женщина. Скажите, можно провести какие-то параллели с вашей жизнью?

- Ощущение депрессии, да, знаю, что это такое, когда ничего не радует, теряешь вкус к жизни. Но во всем остальном я совершенно другой человек. То есть она сильная и независимая, я тоже независимая, но не такая сильная. Боюсь, что мне в жизни не удалось добиться того, чего добилась она, хотя, грех жаловаться, и интересные работы у меня были, и фильмы мои призы завоевывали.

А еще отличие с моей героиней - мама. У меня она абсолютно другая, вот мне тяжелее всего давалась часть монолога, связанная с мамой. Ее мама - такая клуша, полная противоположность моей.

Вначале при прочтении пьесы у меня почему-то сложилось ощущение, что героиня - это я. Тогда мне показалось, что мы похожи. Но потом, когда стали разбирать материал с Фаридой ханум, выяснилось, что главная героиня - абсолютно иной человек...

- Говорят, что моноспектакль - самый сложный жанр для актера. Вы с этим согласны?

- Действительно, очень тяжелый. Скажу так, если бы я изначально знала сколько это потребует усилий, как будет тяжело, может быть я бы и не взялась за эту пьесу. В какие-то моменты я просто как стену прошибала, особенно в отрывке с той же мамой. Поэтому это некий эксперимент. Хотя даже не эксперимент, а авантюра. Ведь актеры приходят к моноспектаклям, когда они уже наработали определенный опыт в театре, и это где-то такая завершительная стадия. Моноспектакль - это как бенефис.

- Лала ханум, давайте поговорим о вашей деятельности в качестве кинорежиссера. Над чем сейчас работаете?

- Планирую снять игровой полнометражный фильм. Это тоже такая независимая история, которую можно снять своими средствами. Кстати, и там есть образ, который я хотела бы воплотить. Вообще у меня в творческом багаже есть и документальные фильмы, и игровые, но полнометражные снимала только документальные киноленты. Снимать скорее всего буду в Москве, там есть люди, которые могут мне помочь, с которыми я уже работала над несколькими фильмами.

- Что вы думаете о равноправии мужчин и женщин в режиссуре? Существуют ли в наше время стереотипы?

- Уже нет... Так много женщин-режиссеров, что сейчас уже такой проблемы нет. Очень много женщин-режиссеров, которые крайне успешны в профессии, им не боятся доверять крупные кинопроекты.

- Ваши фильмы участвовали в фестивалях, завоевывали престижные награды. Насколько для продвижения фильма важно участие в таких кинофорумах?

- Важно, потому что если фильм некоммерческий, то ты можешь его представить широкой зрительской аудитории, экспертам только на фестивале. То есть по сути только на фестивале эту работу могут оценить. Где еще показать? В кинотеатр ты не пойдешь, скорее всего некоммерческий фильм не согласятся выпускать в прокат, фестиваль - единственная платформа, где публика может увидеть фильм.

И еще режиссеру важно понимать, что правильно, а что - нет. И если в итоге фильм получает приз, режиссер-постановщик понимает, что идет по верному пути.

- Кто пишет сценарии к вашим фильмам?

- Сценарии ко всем своим фильмам я писала сама. У меня никогда еще не было опыта работы с пришлым сценаристом. Мне так проще, чем кого-то искать, объяснять ему, что я хочу, лучше сделать самой.

- Давайте вернемся к спектаклю, он начинается и заканчивается джазовой музыкой. А как вы отдыхаете, какую музыку слушаете?

- Я киноман, поэтому я люблю смотреть хорошее кино. Музыку слушаю иногда, кстати, да, тоже джаз. Я ведь воспитана на джазе, у меня папа очень любил эту музыку. Также в моем документальном фильме "Город света" звучит джазовая музыка, композитором выступил Салман Гамбаров, наш прославленный джазмен (прим. авт. - народный артист Азербайджана). Еще очень люблю ходить в театр, в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре пересмотрела все постановки, в Москве посещаю разные театральные площадки.

- Вы окончили факультет международных отношений Бакинского государственного университета, затем аспирантуру МГИМО, вы кандидат политических наук. Скажите, никогда не было сожаления, что посвятили свою жизнь творческой профессии?

- Никогда. Мои однокурсники добились больших успехов в карьере. Одна подруга является послом, другой однокурсник работает в крупной отрасли. Они добились очень многого, но я бы не хотела быть на их месте, потому что это просто не мое...

Лала Ахундова родилась и выросла в Баку. В 1997 году окончила факультет международных отношений Бакинского государственного университета, в 2000 году - аспирантуру МГИМО. Кандидат политических наук. С 2002 по 2004 годы училась в мастерской В.Хотиненко, П.Финна и В.Фенченко на Высших курсах сценаристов и режиссеров (ВКСР) в Москве (Россия), где в 2006 году защитила дипломный игровой фильм "Друг" (фильм - призер ряда международных кинофестивалей).

Ахундова - режиссер нескольких игровых и документальных фильмов, лауреат международных кинофестивалей. Как киноактриса дебютировала в игровом телесериале "Истина момента" режиссера, народного артиста Азербайджана Рамиза Фаталиева (Баку, 2002 год). Из других значимых актерских работ - роль матери в короткометражном игровом фильме "Семья", получившем приз международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер" (2003 год). Последняя режиссерская работа - полнометражный документальный фильм "Один день из жизни режиссера" о главном режиссере Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, народном артисте Александре Шаровском (2023 год).

Моноспектакль "Монолог по поводу американского джаза" первая серьезная актерская работа Лалы Ахундовой на театральной сцене.

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