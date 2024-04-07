В Гяндже стартовал проект "Urbanda görüşərik"

В Гянджинской государственной филармонии стартовал проект "Urbanda görüşərik" (Встретимся в Urban-е), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Urban - это Центр творческих людей. Вечер прошел в уютной доброй обстановке. Автор проекта, директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил цель проекта - создать платформу для талантливых и творческих людей, обеспечить их продвижение и раскрытие потенциала, условия для плодотворной деятельности. В проекте примут участие писатели, поэты, художники, скульпторы, мастера прикладного искусства, другие творческие личности, будут проведены выставки.

Гостям первого вечера "Urbanda görüşərik" была представлена музыкально-поэтическая программа "Qiraət axşamı". В сопровождении уда и балабана были продекламированы произведения азербайджанских классиков Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули и Имадеддина Насими, которые исполнили Гасан Фаттан, Вюсал Хиджран, Имамверди Велиев, Аскер Мамедов, Захир Ширани, Мухаммед Гаджиев, Зульфия Ягуб.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!