Свадьба, счастье, трудности, или "Женитьба Фигаро" в Баку

Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя продолжает работу над спектаклем "Женитьба Фигаро", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Режиссером-постановщиком спектакля по пьесе французского драматурга Пьера-Огюстена де Бомарше является заслуженный артист Ниджат Казымов. Художник-постановщик спектакля - Мустафа Мустафаев, над музыкальным оформлением работал Заур Рашидов. Отметим, что в постановке звучит музыка из оперы-буффа "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта.

В спектакле заняты заслуженные артисты Кямаля Музаффар, Ильхам Асадов, Расим Джафар, Севиндж Рзаева, Эльнур Гусейнов, актеры Манаф Дадашов, Сянан Казымов, Бахрам Гасанов, Зульфия Алгусейнова, Гюнель Мамедова, Айдан Гасанзаде, Тахмина Мамедова, Эльшан Шихалиев, Джейхун Мамедов, Фарида Гурбанова, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов, Рамиль Мамедов, Анар Сейфуллаев, Анар Сафиев, Айдын Демиров, Матлеб Абушов, Ильхан Садыгов, Тахир Исмаилов.

Действие разворачивается в день свадьбы Фигаро и очаровательной Сюзанны, камеристки графини Розины. Фигаро и Сюзанна счастливы предстоящим браком, но на пути к счастью стоят трудности, которые влюбленным приходится преодолевать. А самая большая неприятность - ухаживания графа за Сюзанной. Графу наскучила семейная жизнь, вот и упал его взор на Сюзанну, которая любит только своего Фигаро.

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