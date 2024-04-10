Инара Бабаева: Ориентируясь именно на эти постулаты, наша звезда Фидан Гаджиева проводит фестиваль

С 27 апреля по 3 мая пройдет первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов. Главная цель проекта - пропаганда и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержка новых талантов в сфере оперного искусства. Среди именитых гостей фестиваля всемирно известные дирижеры и композиторы из-за рубежа, известные азербайджанские вокалисты и музыканты, талантливая молодежь.

Как передает Day.Az, в интервью Trend заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева поделилась своими мыслями о предстоящем событии для развития и пропаганды оперного искусства, выявления новых талантов..

"Фестивали выполняют множество функций. Их проведение позволяет заявить о себе молодым, показать свои навыки и достижения. А также узнать о своих конкурентах, познакомиться с ними и их взглядами. Обычно в замысел организаторов фестиваля входит главная задача - быть центром притяжения подлинных мастеров оперной сцены, вокалистов, дирижеров, режиссеров, привлечение на сцену не только наших звезд, но и звезд мирового уровня, а также показ шедевров оперного искусства. Думаю, ориентируясь именно на эти постулаты, наша звезда, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева проводит фестиваль", - сказала оперная исполнительница.

На открытии фестиваля будет представлена премьера оперы Жоржа Бизе "Кармен" в современном жанре. Музыка останется классической, но декорации и костюмы будут современными, и действие перенесено в наши дни. Оригинальная идея принадлежит всемирно известному оперному певцу, директору Государственного академического театра оперы и балета, народному артисту Юсифу Эйвазову. Режиссер спектакля - Эльвин Мирзоев. В спектакле Инара воплотит образ Микаэллы.

"Каждая постановка - это возможность создать что-то новое. Ты никогда не знаешь, что получится, и это очень интересно. Каждый спектакль привносит новые краски. Ты иначе двигаешься, даже поешь немного по-другому, и из этих нюансов складывается роль. В опере "Кармен" я пою партию Микаэллы. Это деревенская девушка, полный антипод Карменситы. Моя героиня наивна, мечтательна и воздушна, образ, что я должна создать, тот образ, что нарисовал режиссер и рисует музыка в новом прочтении, более ярко и эмоционально показывает драматический контраст на сцене. Надеюсь, зрителю понравится", - сказала заслуженная артистка.

По ее словам, ходить в театр оперы и балета - это не только возможность насладиться прекрасным спектаклем, но и культурное развитие.

"Посещение театра оперы и балета может помочь расширить кругозор, узнать больше о культуре и истории страны, а также познакомиться с различными жанрами искусства. Я люблю свою работу, она и хобби, и место отдыха, и место невероятного эмоционального заряда. Прекрасная музыка, настоящий оркестр, костюмы, приятные люди, танцы и часы пребывания в разных странах, в разных эпохах. Может во мне живет ребенок, я очень люблю играть, и учитывая мое второе образование музыкального режиссера, люблю вовлекать в игру, поэтому для меня театр, спектакль и роль - это волшебство. Это возможность переиграть себя и может даже поменять реальность. А музыка, пение - сильный фактор вызывать эмоции у слушателей, создавать образ героя, отыгрывать его характер, менять а может и меняться вместе с ним", - добавила Инара Бабаева.

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