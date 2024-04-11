В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 21 апреля в 20:30 состоится творческий вечер известного телеведущего, лингвиста, историка, экскурсовода Фуада Ахундова, сообщает Day.Az.

Творческий вечер Фуада Ахундова пройдет под названием "Город Али и Нино" и будет интересен всем любителям истории Азербайджана.

Вместе с Фуадом Ахундовым участники мероприятия вспомнят основные эпизоды известного романа, обсудят героев и их великую любовь, объединяющую Восток и Запад.

Фуад Ахундов - не только большой знаток истории, но и прекрасный рассказчик. Неповторимый стиль, манера, в которой Фуад Ахундов излагает плоды своих исследований, очаровывают слушателей.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/fuad-akhundov-city-of-ali-and-nino/110890

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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