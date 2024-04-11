"Мелиховская весна" азербайджанского театра в России

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна примет участие в XXIV Международном театральном фестивале "Мелиховская весна", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" пройдет в подмосковной усадьбе Антона Павловича Чехова "Мелихово" (Россия) с 17 по 26 мая 2024 года. В фестивале примут участие театральные коллективы из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Алжира.

В рамках фестиваля 22 мая Азербайджанский государственный академический русский драматический театр представит спектакль "Капитанская дочка" в постановке петербургского режиссера Игоря Коняева.

Постановка спектакля осуществлена в рамках международного проекта "Петербургские театральные мастерские" совместно Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья и Театром-фестивалем "Балтийский дом". Премьера спектакля в Баку состоялась в июне 2023 года.

"Капитанская дочка" - историческая повесть Александра Пушкина, действие которой происходит во время восстания Емельяна Пугачева в период властвования Екатерины II. Тема чести и долга проходит красной строкой через произведение.

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