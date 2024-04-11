Эльхан Музаффаров представил "Нава"

В рамках нового проекта Международного центра мугама "Азербайджанский мугам" продолжаются мастер-классы "Ustad dərsi" , посвященные исполнительскому искусству игры на таре. Очередное занятие известного тариста и педагога Эльхана Музаффарова было посвящено мугаму "Нава", который исполняется крайне редко и известен немногим знатокам музыки, является одним из малоизученных и забытых мугамов, сообщает Day.Az.

Мастер отметил, что несмотря на то, что мугам "Нава" включен в учебную программу, есть небольшое количество исполнителей, которые знают этот мугам с точностью. Среди исполнителей "Навы" можно отметить имена выдающихся исполнителей Ахмеда Бакиханова, Бахрама Мансурова, а также исполнителей нашего времени Вамига Мамедалиева и Сабухи Джафарова.

Этот мугам входит в список сложных мугамов. Мастер также упомянул, что помимо своеобразности во время инструментального исполнения, мугам "Нава" обладает своеобразностью и во время исполнения им ханенде, также требует большой опыт музыкального мастерства. Эльхан Музаффаров проинформировал участников об отличиях мугама "Нава" от других мугамов и отметил, что он возник в результате слияния нескольких мугамов, включает в себя "Дашти" и "Баяты-Кюрд" и имеет более древнюю историю чем дастгях "Шур".

На занятии, запомнившемся интересными и содержательными обсуждениями и анализом участниками мугамов и техники их исполнения, были затронуты проблемы касательно пробелов в преподавании мугамных дастгяхов, а также обсуждены разделы "Нава", переходы между разделами и дополнительные тона.

Цель проекта сохранение и передача будущим поколениям азербайджанской школы классического исполнительства, сохранение традиции "наставник-ученик". В мастер-классах, которые будут регулярно проводиться в течение года, планируется участие видных представителей исполнительского искусства на таре.

Участие в мастер-классах бесплатное и в них может принять участие любой желающий.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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