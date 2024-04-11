В Шеки определились победители конкурса искусств и танца "Кубок Большого Кавказа 2024"

В Центре Гейдара Алиева в Шеки при совместной организации Союз молодежи Азербайджана и Ассоциации танца Азербайджана прошел конкурс искусств и танца "Кубок Большого Кавказа 2024", сообщили Day.Az организаторы.

В конкурсе по танцам и разным видам искусств, среди которых были академические инструменты, народные музыкальные инструменты, вокал и рисование, приняли участие представители Баку, Сумгайыта, Евлаха, Барды, Товуза, Агдаша, Шеки и других городов страны. Победители масштабного конкурса, состоящего из пяти частей, были оценены профессиональными судьями.

Церемонию награждения провел председатель Союза молодежи Азербайджана Закир Алиев.

"Важно организовывать подобные конкурсы для детей и молодежи, чтобы они могли раскрыть и проявить свои таланты, для создания сценической культуры и уверенности в себе, а также для развития культурного диалога. Мы уделяем особое внимание таким конкурсам. Наш долг в том, чтобы поддерживать их, потому что они наше будущее", - сказал Закир Алиев

Руководитель проекта и Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов отметил значимость конкурса.

"Благодаря участикам конкурса, мы видим большой интерес к искусству среди детей и молодежи в регионах страны, желание постоянно совершенствоваться. Я уверен, что эта молодежь всегда и везде будут достойно представлять Азербайджан", - сказал Азиз Азизов.

Среди лауреатов конкурса "Большой Кавказ 2024" - танцевальный коллектив Шекинского художественного училища, Детская музыкальная школа №4, Агдашская детская музыкальная школа №1 имени Габиля Алиева, танцевальный ансамбль "Алов", танцевальный ансамбль "Наргиз".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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