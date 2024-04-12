Город Лачин может получить статус культурной столицы СНГ.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х", об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ) в Минске.

Глава МИД проинформировал о взгляде Азербайджана на нынешнюю ситуацию и будущие перспективы сотрудничества в торгово-экономической, а также культурно-гуманитарной сферах в рамках СНГ.

Кроме того, была предоставлена информация о подготовке к COP29, которая пройдет в Азербайджане, Играм СНГ-2025 в Гяндже, а также в связи с заявкой на присвоение городу Лачин статуса культурной столицы СНГ", говорится в сообщении.

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