Памяти Бахрама Насибова - музыка, согревающая души и сердца

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный творчеству композитора, музыканта, поэта Бахрама Насибова, сообщает Day.Az.

Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры Азербайджана и Общественного объединения "Пропаганда творчества Бахрама Насибова".

На вечере сочинения Насибова прозвучали в исполнении инструментального состава Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, солистов - заслуженных артистов Азербайджана Нурии Гусейновой, Алмаз Оруджовой, Севиндж Сарыевой, Эхтирама Гусейнова, лауреатов республиканских и международных конкурсов Вафы Везировой, Фархада Аллахвердиева, Раваны Гурбановой, Гусейна Меликова, Умидвара Исмайлова, Гюнай Имамвердиевой, Мурада Лачинлы, Айшан Эминли, Кямрана Шакарова.

Прозвучавшие произведения согрели души и сердца слушателей, для которых концерт стал самым настоящим музыкальным подарком.

Отметим, что Бахрам Насибов родился 22 июня 1942 года в Физулинском районе в семье музыканта. С юных лет он проявлял интерес к музыке. Насибов окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени М.А.Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1965 году он сыграл эпизодическую роль исполнителя на таре в фильме "Аршин мал алан".

Бахрам Насибов является автором около 300 песен. Песни Насибова исполняли такие известные исполнители как Шовкет Алекперова, Абульфат Алиев, Тукезбан Исмаилова, Ариф Бабаев, Рахиля Гасанова, Ислам Рзаев, Назакет Мамедова, Сахавет Мамедов, Ниямеддин Мусаев и другие. Также Насибов в качестве исполнителя на таре аккомпанировал ханенде Хану Шушинскому.

Бахрам Насибов также писал стихи (в том числе, сатирические), рассказы и газели. Спектакли по его новеллам демонстрировались на телевидении в исполнении известных актеров.

Песня "Карабах", написанная Бахрамом Насибовым, сегодня является одной из самых известных песен в Азербайджане.

Скончался Бахрам Насибов в 1998 году после продолжительной болезни.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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