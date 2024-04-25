В Баку откроется выставка Милены Набиевой "Мелодия огня"

В Fairmont Baku Flame Towers 26 апреля в 19.00 состоится открытие выставки работ члена Союза художников Азербайджана и UNESCO, заместителя председателя Общества охраны природы, главы благотворительного фонда "Надежда на жизнь" (Həyata ümid) Милены Набиевой "Мелодия огня", сообщает Day.Az.

Участник многих международных выставок в этот раз предлагает среди привычных образов услышать уникальную мелодию, которая таится в каждом орнаменте, что сопровождают работы автора. Именно они стали её оригинальным художественным "почерком" и уже завоевали признание у зрителей. В представленных на выставке работах художница словно реинтерпретирует древние символы, вплетая в них современную рефлексию.

Стилистически выверенная орнаментальная палитра в невербальном общении неторопливо ведёт повествование о былых временах, когда люди собирались у костров и в танце открытого пламени воплощались легенды и народные предания, что сохранились до наших дней в разнообразии узорного словаря. Каждый завиток - отдельная "музыкальная фраза"... Здесь драконы и фениксы, древо жизни и алый дух, лотос и традиционная бута... И каждый немыслим без огненного присутствия...

Место проведения выставки, по словам Милены Набиевой, выбрано не случайно: "Пламенные башни - как символ современного Баку не просто небоскрёбы. Они те самые языки пламени, что напрямую ассоциируются с огнём, что навечно вписан в герб нашего города. Они перекликаются с плодом граната, который я просто обожаю включать в свои работы. И не только его... Природа Азербайджана щедро одарила свой народ. На мой взгляд, одно из воплощений огня - солнце, настолько благосклонно к этой земле, что всё, что она родит, несёт в себе частичку его вкуса".

Убеждения художницы словно получают неоспоримое подтверждение в её работах. Каждый холст будто пронизан нежной золотистостью, что присуща солнечному свету. А в цветочных сюжетах читаются тонкие линии огненного пламени в лепестках...

Представленные в экспозиции 20 художественных работ - разные по тематике и сюжетному наполнению. Они словно отдельные музыкальные произведения, что сливаясь в общее изобразительное звучание, составляют единую партитуру "Мелодии огня", которая неоспоримо подтверждает "Всё в мире из огня"... Надо только уметь его чувствовать и видеть в любом проявлении на нашем жизненном пути...

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!