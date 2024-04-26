В Баку "создано" министерство неджентльменских дел

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall, прошел предпремьерный показ комедийного боевика о Второй мировой войне "Министерство неджентльменских дел" по экранизации книги Дэмиена Льюиса, сообщает Day.Az.

Среди гостей были звезды шоу бизнеса, журналисты, блоггеры, предприниматели и руководители организаций. Оформление военного декора и живое музыкальное исполнение придали мероприятию особый настрой. Поддержку в организации мероприятия оказали кинокомпания VOЛЬGА и Cinema Distribution.

Режиссер фильма - Гай Ричи. К Гаю Ричи можно относиться по‑разному, но чего у него не отнять, так это умения подбирать актеров и придумывать харизматичных персонажей. В главных ролях - Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Алан Ричсон.

Захватывающая история основана на реальных событиях.

Сюжет: 1942 год, Великобритания. Они - лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело - война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски.

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