Игра в нарды, "палатка тою" и мейхана… - как удивляет художник Пярвиз Абасов

В Музейном центре состоялось открытие персональной выставки молодого азербайджанского художника Пярвиза Абасова "Biz kimik, məclis onun məclisidir", посвященной видному поэту, заслуженному деятелю искусств Азербайджана, мастеру жанра газели и мейханы Алиаге Вахиду (1895-1965), сообщает Trend Life. В экспозицию вошли 80 картин, 20 иллюстраций и 13 скульптур.

Выставка очень креативая и нестандартная, это относится не только к работам художника. Так, гостей встречали музыканты, которые восседали за столом, где каждый желающий мог "кинуть" шабаш - все в лучших традициях "палатка тою" (прим. - так в народе называют свадьбы в палатках).

Затем вниманию гостей был представлен перформанс актеров и художника Пярвиза Абасова, которые исполнили строки из стиха "Biz kimik, məclis onun məclisidir", нашедшие свое отражение и в названии экспозиции. Отметим, что эти строки звучат в фильме "Газельхан", рассказывающего о жизни Алиаги Вахида.

В зале галереи импозантные мужчины в кепках-"аэродромах" играли в нарды, а на заднем фоне играла мейхана. Они напоминали героев картин художника.

Затем гости ознакомились с экспозицией. Идея выставки - показать старый Баку и сохранить традиции того времени. Каждая из работ, представленных в экспозиции, содержит памятные моменты старого Баку, отправляя зрителя в путешествие во времени. Любовь Пярвиза Абасова к Баку и его традициям дополняет произведения не только по тематике, но и по стилю и технике рисования. В таких произведениях, как "Мярдякан", "Бильгя", "Простые вечера" описаны свадебные традиции прошедшего времени, улицы Баку и его жители, играющие в нарды в мехелле (прим. - двор).

Уходящие из памяти традиции старого Баку и преданность городу подвигли художника к созданию ряда произведений на эту тему.

Эти работы составляют значительную часть выставки художника, стремящегося отразить в них сочетание традиций и современности. Главным фактором, указывающим на его интерес к традиционализму, являются искренние образы, которые он создает. Это композиции художника "Мужской салон", "Back to homeland", "No money, no funny", "Puzzle", "Дорогие бакинцы и гости нашего города", "Kubrick", "Li homies", "Жена, были бы деньги, погуляли бы", "Азнефть", "Face of Baku" и другие работы.

Иллюстрации Пярвиза Абасова не менее примечательны по тематике и технике. В созданных им образцах иллюстраций можно наблюдать обращение к различным темам, а также к образу Баку. В композициях художника ведущее место занимают элементы коллажа и инсталляции, находящие наибольшее отражение в живописных сюжетах.

Особенно следует подчеркнуть, что произведения Пярвиза Абасова демонстрируют синтез и удачное единение двух разных времен. На выставке также демонстрируются интересные картины из серии "Love is..." и скульптуры знаменитого рэпера Тупака Амару Шакура, сформировавшего отдельную страницу исполнительской культуры и вошедшего в историю мировой музыки.

Отметим, что Пярвиз Абасов - один из талантливых молодых художников, представляющих современное азербайджанское искусство. Он автор множества работ в областях живописи, скульптуры и иллюстрации, отражающих индивидуальный творческий подход в весьма интересном художественном стиле.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.world