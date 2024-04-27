Обнаружена уникальная фотография, связанная с фильмом "Аршин мал алан"

В ходе новых исследований, проводимых в Госфильмофонде Азербайджана, по подготовке к 130-летию со дня рождения известного кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Рзы Тахмасиба (1894-1980 годы) были выявлены уникальные архивные материалы, связанные с историей азербайджанского кино, сообщили Day.Az в Госфильмофонде.

Обнаруженный фотодокумент относится к художественному фильму "Arşın mal alan" (Аршин мал алан) (режиссеры - Рза Тахмасиб и Николай Лещенко), снятому на Бакинской киностудии (сейчас - киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы) в 1945 году.

Фотодокумент, переданный Госфильмофонду Азербайджана, в оригинальном стеклянном негативе, включен в личный архив заслуженного деятеля культуры, фотохудожника Пярвиза Гулиева.

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