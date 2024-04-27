Время словно замирало... Волшебные звуки органа в Баку

На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся вечер органной музыки, сообщает Day.Az.

В концертной программе выступили лауреаты международных конкурсов - Нигяр Мамедова, Шафаг Абдуллаева, Айдын Алигейдар и Фидан Рашидова.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов. Концерт позволил слушателям окунуться в магическую атмосферу волшебных звуков прекрасной музыки. Исполнение солистов покорило публику, когда звучал орган время словно замирало и музыка дарила изумительное умиротворение и спокойствие. ·

Художественный руководитель вечера - заслуженный деятель искусств, профессор Таира Ягубова.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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