Скончался мэтр азербайджанского джаза Ровшан Рзаев

кончался мэтр азербайджанского джаза, пианист, педагог Ровшан Рзаев.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети написал известный вокалист и композитор Гасим Халилов.

"Не стало корифея азербайджанского джаза, великолепного пианиста, джазмена, педагога, прекрасного человека, друга, коллеги Ровшана Рзаева. Ровшан Рзаев стоял у истоков азербайджанской эстрады, работал с Рашидом Бейбутовым, Муслимом Магомаевым. Нас с Ровшаном связывала многолетняя дружба, долгие годы вместе работали", - говорится в публикации.

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