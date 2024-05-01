Магистраль имени Эльзы Ибрагимовой... Впервые из Гянджи в Баку "проложен" музыкальный путь

Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова впервые представила проект "Из Гянджи в Баку". Первая концертная программа была посвящена выдающемуся композитору, народной артистке, покорившей сердца своими уникальными песнями, Эльзе Ибрагимовой (10.01.1938 - 11.02.2012), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Своеобразная магистраль имени Эльзы Ибрагимовой из Гянджи в Баку с ее композициями, как всегда поражала слушателей своей искренностью, мелодичностью и безграничной любовью к Родине. Нет такой песни у Эльзы Ибрагимовой, которая не заставила бы думать, переживать, пробуждать сердца, волноваться, мечтать и любить - вот истинное волшебство прекрасной музыки. Эта музыка давно и навсегда поселилась в душах людей, помогая им жить и радоваться. Ведь композитор писала о патриотизме, дружбе народов, преемственности поколений, родном крае.

В концертной программе в сопровождении эстрадного ансамбля Гянджинской государственной филармонии выступили солисты филармонии и гости из Баку - заслуженные артисты Арзу Алиева, Кямаля Тагизаде, Турал Абдуллаев, исполнители Забита Алиева, Сабина Арабли, Камила Набиева, Илькин Фуад, Рустам Джафаров, Али Мамедов, Васиф Байрамов, Магеррам Гасымов, которые исполнили произведения Эльзы Ибрагимовой.

Отметим, что в рамках проекта "Из Гянджи в Баку" раз в месяц солисты Гянджинской государственной филармонии будут выступать с концертной программой в Баку.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Эльза Ибрагимова была ученицей выдающихся композиторов Джовдета Гаджиева и Гара Гараева, большим любителем народной музыки и мугама. Композитором был написан цикл классических произведений, симфоническая поэма, оперы, оратория, вокально-инструментальные и камерные композиции, музыка к различным спектаклям. Самобытный талант композитора был высоко оценен такими мастерами как Тихон Хренников, Георгий Свиридов, Отар Тактакишвили, Джовдет Гаджиев, Ариф Меликов, Мурад Кажлаев, Гара Гараев. Большой успех был у нее и в эстрадной сфере. Ее песни исполняли известные певцы Шовкет Алекперова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Ислам Рзаев, Эльмира Рагимова и многие другие. За творческую жизнь она написала свыше ста песен, многие стали очень популярными и по сей день радуют любителей музыки.

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