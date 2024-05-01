В Баку прошел вечер "Наследники искусства", посвященный 90-летию Гусейна Алиева

В рамках первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой на сцене Международного центра мугама прошел вечер "Наследники искусства", посвященный 90-летию педагога, заслуженного артиста, профессора Гусейна Алиева, сообщает Day.Az.

Ведущий вечера, телеведущий Салех Багиров рассказал о жизни и творчестве Гусейна Алиева, посвятившего более 50 лет своей жизни искусству и взрастившего плеяду известных артистов.

Выступили народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Фарид Алиев, Инара Бабаева, Антон Ферштандт, лауреаты международных конкурсов Атяш Гараев, Зюмрюд Давудова, Араз Асадли и специальный гость из Италии, известная оперная певица Рипалта Буфо, исполнившие произведения азербайджанских и мировых классиков. Теплыми пожеланиями поделилась заслуженная артистка Диляра Алиева.

Одним из интересных моментов вечера стало признание в любви. Во время исполнения партии "Кармен", ставшей визитной карточкой Фидан Гаджиевой в оперном искусстве, слова героини она адресовала своему супругу Филиппу Нейлору. Как оказалось, в этом году они отмечают 21-летие семейной жизни - опаловую свадьбу. Таким образом Фидан Гаджиева решила выразить свои чувства по случаю этой знаменательной даты. На протяжении многих лет Филипп Нейлор (гражданин Великобритании) активно поддерживает свою супругу в творчестве. Кстати, у семейной четы трое детей - Эмин-Чарльз, Хаяла-Джорджия и Давуд-Дэвид.

Первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета, проходит с 27 апреля по 3 мая. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи представляются произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.

Фото - Рамин Асланов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World.

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