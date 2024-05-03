Вечер классической музыки в Баку с зарубежными звездами оперного искусства

В рамках первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой на сцене Landmark Rotunda Zal состоялся концерт "Вечер классической музыки" с участием зарубежных звезд оперного искусства, сообщает Day.Az.

Выступления зарубежных гостей Вячеслава Васильева (Россия), Рипалты Буфо (Италия), Гиоргия Челидзе (Грузия), народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, заслуженного артиста Антона Ферштандта, солистов Айсель Абдуллаевой, Адиля Гасанова, Махира Тагизаде, Орхана Джаббарова, Анара Гамидли, Айсу Алиевой, Мехрибан Кязымовой, Алины Литвиновой, Алтуна Сулейманова, Фахмина Ахмедли были встречены овациями зрителей.

Первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета, проходит с 27 апреля по 3 мая. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи представляются произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

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