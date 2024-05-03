В Центре творческих людей Гянджи прошел вечер, посвященный творчеству Мухаммеда Физули

В рамках проекта "Urbanda görüşərik" в Центре Urban (Центр творческих людей) при Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству великого азербайджанского классика, поэта и философа XVI века Мухаммеда Физули, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии. Мероприятие было приурочено к 530-летию Мухаммеда Физули, сыгравшего исключительную роль в развитии азербайджанской литературно-художественной мысли.

На вечере произведения поэта продекламировали Имамверди Велиев, Гюльнара Садиг, Захира Бадалова, Вюсаля Хиджран и Зульфия Ягуб, песни на слова Физули исполнил Гая Насибзаде.

Ведущей вечера была Хураман Агаева.

5 мая мероприятие проекта "Urbanda görüşərik" будет посвящено творчеству общественного деятеля, просветителя, поэта и писателя Ахмеда Джавада (1892-1937).

Автор проекта "Urbanda görüşərik" - директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов. Цель проекта - создание платформы для талантливых и творческих людей, обеспечение их продвижения и раскрытие потенциала, создание условий для плодотворной деятельности. В проекте принимают участие писатели, поэты, художники, скульпторы, мастера прикладного искусства, другие творческие личности.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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