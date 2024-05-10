В Баку состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку представлена концертная программа, посвященная 101-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

Концертная программа была организована заслуженным артистом Азербайджана, доктором философии по искусствоведению, оперным певцом, солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреатом международных конкурсов Ильхамом Назаровым.

Вечер прошел под названием "Студенты и выпускники Ильхама Назарова". В концертную программу были включены любимые музыкальные произведения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В программе прозвучали арии, дуэты из опер, песни, созданные азербайджанскими и зарубежными композиторами.

Концертную программу открыли ария и дуэт из оперы "Юлий Цезарь в Египте" Георга Фридриха Генделя. Исполнение этих произведений требовало от певцов высоких технических навыков, и воспитанники Ильхама Назарова - Нурай Исмаилова (сопрано), Тофиг Зейналов (контратенор), Севиндж Агаева (контральто) в своих интерпретациях продемонстрировали тонкости исполнения музыки барокко.

Исмаил Асадли (баритон) и Кянан Рахманзаде (бас-баритон), исполнившие арии из опер Гаэтано Доницетти и Джоаккино Россини, порадовали меломанов прекрасным тембром своих голосов.

Затем на сцену были приглашены певицы Сюсан Абасова и Гюнель Биннетли, которые добавили красок в концертную программу, обратившись к творчеству Джорджа Гершвина.

Далее Фидан Назарли - 6-летняя дочь Ильхама Назарова, который является первым контратенором Азербайджана, исполнила азербайджанскую народную песню "Küçələrə su səpmişəm".

После в исполнении Рамала Ибишова (баритон), Джавидана Бабазаде (тенор), Эмиля Исмайлова (баритон) прозвучали произведения азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли, Джахангира Джахангирова, Саида Рустамова, Тофига Гулиева, Муслима Магомаева и Кямала. Публика с большой теплотой встретила эти сочинения.

Солист Азербайджанского государственного академического музыкального театра Субхан Рустамов исполнил песню "Ana" (Мама) и арию из оперетты "Аршин мал алан".

Наряду с солистами, большая роль в успешном проведении концерта также принадлежит концертмейстерам. Выступая под аккомпанемент Светланы Ахмедовой, Илахи Исмаиловой, Наргиз Эйюбовой и Айдан Джафаровой, солисты получили большой источник для вдохновения.

Концертная программа была принята публикой с большим интересом, слушатели выражали свой восторг бурными аплодисментами и возгласами "браво!".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!