Сегодня в Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

Сегодня в Шуше состоится открытие Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".

Как сообщает Day.Az, фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, будет проходить в Шуше и Лачине, и продлится до 13 мая.

Программа фестиваля этого года отличается не только исполнителями, но и репертуаром.

Накануне на "Джыдыр дюзю" в Шуше прошли последние подготовки к фестивалю.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!