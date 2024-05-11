https://news.day.az/culture/1659315.html Сегодня в Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня в Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня в Шуше состоится открытие Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".
Как сообщает Day.Az, фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, будет проходить в Шуше и Лачине, и продлится до 13 мая.
Программа фестиваля этого года отличается не только исполнителями, но и репертуаром.
Накануне на "Джыдыр дюзю" в Шуше прошли последние подготовки к фестивалю.
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