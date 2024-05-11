Сегодня день памяти известного азербайджанского художника Эльдара Зейналова

Художник Эльдар Зейналов - мастер кисти, архитектор, член Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня минуло три года со дня смерти художника Эльдара Зейналова.

Эльдар Зейналов родился 15 июня 1961 года в Нахчыване. Он окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде, Московский архитектурный институт, Международную академию биоэнергетических технологий. Эльдар Зейналов долгое время жил в Италии, а затем переехал в Турцию, где творил последние годы.

Картины художника выставлялись в Новой Зеландии, Японии, США, Австралии и в странах Европы. В 2014 году прошла успешная персональная выставка в выставочном зале имени Бахруза Кенгерлы в Нахчыване. Эльдар Зейналов занимался созданием масштабных настенных росписей, монументальных фресок, писал пейзажи и портреты. Среди его работ можно особенно выделить "Naxcivan simfoniyasi", "Портрет Ататюрка", "Тартини". Художник расписал также фасад муниципалитета в Караджасу (провинция Айдын, Турция).

Эльдар Зейналов скончался 11 мая 2021 года в Турции от коронавирусной инфекции в возрасте 60 лет.

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