Репортаж с грандиозного открытия VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"

Шуша - прекрасное и магическое, величественное и благородное, гордое, свободное и священное место для азербайджанцев! В эти дни в городе царит великолепная праздничная обстановка.

И знаменательно, что в Шуше состоялось грандиозное открытие VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 11 по 13 мая, как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend c места события.

Фестиваль на протяжении трех дней проходит в Шуше и Лачине. Город Шуша объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ноябре прошлого года подписал распоряжение о мероприятиях в связи с этим.

Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" - это праздник дружбы и музыки, в котором принимают участие многочисленные музыканты из многих стран мира, способствует сохранению богатых традиций культурного наследия Азербайджана, а также укреплению межкультурного диалога, создавая благоприятные условия для общения и сотрудничества музыкантов, представляющих разные страны.

Среди гостей фестиваля государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

На Джыдыр дюзю был представлен концерт открытия Года "Шуша - культурная столица исламского мира - 2024" и VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" с участием известных мастеров искусств и молодых талантов, музыкантов и вокалистов, исполнителей мугама, классической и народной музыки, хореографических коллективов. Среди участников фестиваля исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО, наряду с Азербайджаном представлены Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Гвинея, Марокко, Узбекистан, Турция.

Одним из ярких моментов стало выступление конного отряда на 27 карабахских скакунах, которые торжественно вышли на Джыдыр-дюзю с флагами стран-членов ИСЕСКО.

В концерте приняли участие известные исполнители из разных стран: народные артисты Азербайджана Ариф Бабаев, Гюльянаг Мамедова, Полад Бюльбюльоглу, Зейнаб Ханларова, Зульфия Ханбабаева, Севда Алекперзаде, заслуженный артист Казахстана Алишер Керимов, Абубакар Силла из Гвинеи, народная артистка Узбекистана Насиба Абдуллаева, Хусну Шенлендирджи из Турции, а также группа "Ашуги", Азербайджанский государственный ансамбль танца, коллективы "Almazyood" (ОАЭ), "Sendja Community" (Индонезия), коллективы "Qılınc rəqqasları" (Катар), "Tizwit" (Марокко), "Anadolu ateshi" (Турция), ансамбль песни и танца "Navbahor" (Узбекистан) и другие. Потрясающие выступления артистов сопровождались бурными овациями публики. Завершилась праздничная программа совместным исполнением композиции "Səsin gəlsin, Xarı Bülbül" всех участников. Ведь Хары бюльбюль - символ любви и мира, настоящее достояние Азербайджана, символ Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Народная артистка СССР, всемирно известная исполнительница Зейнаб Ханларова: "Я несколько раз принимала участие в фестивале "Харыбюлбюль" в качестве гостя, но впервые выступила на этой грандиозной сцене. Это большое счастье и гордость выступать в Шуше!".

Народный артист, прославленный исполнитель мугама Ариф Бабаев: "Шуша и Карабах - это наша славная история, гордость и счастье. Концерт на Джыдыр-дюзю был организован на самом высоком уровне и подарил всем нам большой праздник музыкального искусства".

"Международный фестиваль "Харыбюльбюль" - это зов нашего сердца! Я был во многих странах мира, участников сотни фестивалей, но не может быть никакого сравнения с Шушой и этим великим праздником музыки, творчества, мира, красоты и свободы. Это по-настоящему счастливые дни, которые в этом году совпали с 20-летием Фонда Гейдара Алиева и 101-летием великого лидера Гейдара Алиева. Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой нашу страну во всем мире знают как процветающую во всех сферах, со своей древней историей, культурой и традициями. Ради этого стоит жить и творить, прославлять Азербайджан во всем мире!". - сказал народный артист, выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев.

"Время воевать прошло. Настало время созидания, счастья, великих свершений. За последнее время я в Шуше бываю чаще, чем в Баку и воочию вижу происходящие здесь грандиозные перемены. На днях я побывал в Ханкенди, где был в последний раз 35 лет назад, и у меня слез потекли от счастья. И проведение фестиваля в дни 101-летия великого лидера Гейдара Алиева - архитектора современного, свободного, независимого и демократического Азербайджана, является очень знаменательным событием, вписанного в славную летопись истории страны", - поделился впечатлениями народный артист, главный режиссер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, глава Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский.

"Международный фестиваль "Харыбюльбюль" ныне проводится в такое время, когда армянский реваншизм пытается поднять голову и этот фестиваль, а также активное строительство в Карабахе дорог, зданий, аэропортов, восстановление архитектурных памятников также является лучшим ответом этим "непутевым соседям", которые вместо мира вновь стараются следовать своим агрессивным действиям. Главное, что Фонд Гейдара Алиева продолжает свою созидательную работу и поэтому поздравляю всех с этим большим праздником!", - отметил народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли.

"После освобождения города Шуша от оккупации фестиваль проводится в четвертый раз и это очень знаменательное событие в жизни нашей страны. Когда мы с Фархадом Бадалбейли ехали сюда и по пути видели происходящие здесь перемены, потрясающие дороги, активное строительство нас переполняли яркие эмоции. Шуша - это золото нашей страны, и то что отныне мы проводим здесь грандиозные проекты в различных сферах является большим счастьем и хочется, чтобы этот праздник всегда продолжался. Особо отмечу, что это международный фестиваль, куда приезжают гости из разных стран, знакомятся с нашей культурой и традициями, прекрасной страной и людьми, показывают свое искусство и уезжают отсюда с самыми замечательными впечатлениями. Раньше мы гордились Габалинским международным фестивалем, о котором широко стало известно во всем мире, и ныне с особой радостью представляем народам мира фестиваль "Харыбюльбюль" - очень важный для пропаганды страны", - подчеркнул народный артист, директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Мурад Адыгезалзаде.

"Можно многое сказать, но эмоции настолько захватывают меня, что на протяжении около двадцати лет исполняемая мною композиция "Шушинские горы" наконец после освобождения от оккупации впервые представлена здесь на большой сцене на Джыдыр-дюзю. Я чувствую большую гордость за страну и народ!", - упомянула народная артистка, певица Зульфия Ханбабаева.

Отметим, что Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка - символа города Шуша, проводится с 1989 года. Фестиваль был проведен в мае того же года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского, продолжился в Шуше и завершился концертом в Агдаме.

С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" приобрел международный статус. В период карабахского конфликта основные концерты фестиваля проводились в Агдаме. Некоторые концерты фестиваля прошли также в Барде и Агджабеди. После освобождения азербайджанских земель от оккупации в ходе 44-дневной войны, завершившейся исторической победой страны, фестиваль вновь вернулся в Шушу. А в этом году пространство фестиваля расширится и охватит также город Лачин.

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