В Шуше представлена красочная экспозиция "Карабах-наме" в рамках Международного фестиваля "Харыбюльбюль"

В Шуше в рамках VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 11 по 13 мая, представлена красочная экспозиция "Карабах-наме", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Около тридцати работ отражают историю, традиции и культуру древней земли Карабаха и города Шуша.

На выставке представлены работы талантливых молодых художников Медины Абдуллаевой, Гюльханы Агаевой, Самиры Агаевой, Нармин Багировой, Соны Джаббарлы, Нармин Ахадли, Гюльнар Алиевой, Кямали Алиевой, Айнур Алиевой, Наргиз Алиевой, Наргиз Ашрафзаде, Жали Гасановой, Ляман Гусейнли, Жали Гусейновой, Нармин Имановой, Сабины Мамедли, Туран Мухтарзаде, Рейхан Османовой, Айши Гурбановой, Эсмы Сабзалиевой, Фидан Велиевой, Мусы Нифтали и Джавида Алиярлы.

Участники фестиваля поделились с Trend впечатлениями.

Народный артист, тарист Агасалим Абдуллаев: "Наше мугамное искусство, благодаря Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, стало известно во всем мире, включено в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Этот фестиваль развивает и пропагандирует не только искусство мугама, но и культуру народов мира. Каждый приезд в Шушу - это неимоверные впечатления, город преображается на глазах, на лицах людей радость и счастье. Все это прекрасно и вписывается в летопись славной истории азербайджанского народа, дает стимул для дальнейших творческих свершений".

Заслуженный деятель искусств, директор Госфильмофонда, кинорежиссер Джамиль Гулиев: "Фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева, стал традицией и национальным достоянием нашего народа, который проводится в колыбели музыки Азербайджана - Шуше. Это город великих исполнителей мугама, музыкантов, поэтов, писателей. Большой праздник музыки на священной каждой из нас земле является значимым культурным событием страны и международной общественности".

Народный артист, актер Государственного академического национального драматического театра Нуреддин Мехтиханлы: "Этот фестиваль, пропагандирующий не только музыкальную культуру Азербайджана и народов мира, но и отражающий высокие морально-нравственные ценностей, идеи патриотизма и гуманизма, раскрывает всю глубину философии нашей славной истории. Сегодня весь наш народ, сплотившись вокруг Президент Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, освободив наши земли, находится на пути развития, претворения поставленных задач во имя родной земли. Культурная столица Шуша возрождается, здесь проводится множество значимых мероприятий, и фестиваль "Харыбюльбюль" особо любим. Из прошлого в настоящее и будущее - мы посылаем месседж всему миру, что мы созидающий и творящий народ, который стремится к миру и процветанию!".

Фестиваль на протяжении трех дней проходит в Шуше и Лачине. Город Шуша объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ноябре прошлого года подписал распоряжение о мероприятиях в связи с этим. Фестиваль "Харыбюльбюль" проходит с участием известных мастеров искусств и молодых талантов, музыкантов и вокалистов, исполнителей мугама, классической и народной музыки, хореографических коллективов. Среди участников исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО, наряду с Азербайджаном представлены Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Гвинея, Марокко, Узбекистан, Турция.

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка - символа города Шуша, проводится с 1989 года. Фестиваль был проведен в мае того же года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского, продолжился в Шуше и завершился концертом в Агдаме. С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" приобрел международный статус. В период карабахского конфликта основные концерты фестиваля проводились в Агдаме. Некоторые концерты фестиваля прошли также в Барде и Агджабеди. После освобождения азербайджанских земель от оккупации в ходе 44-дневной войны, завершившейся исторической победой страны, фестиваль вновь вернулся в Шушу, а в этом году расширился и охватил также Лачин.

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