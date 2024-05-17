В Баку состоится концерт памяти Огтая Агаева

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 18 мая в 20:00 состоится вечер памяти известного эстрадного певца, народного артиста Азербайджана Огтая Агаева (1934 - 2006), сообщает Day.Az.

На концерте "Огтай Агаев-90" выступят народные артисты Мубариз Тагиев, Гейдар Анатоллу, Ниса Гасымова, Натаван Шейхова, заслуженный деятель искусств Рафиг Сеидзаде, заслуженный артист Хайям Мустафазаде, а также Эминага Садыгов, Самир Пириев, Арзу Рзаев, Кенуль Манель, Айдын Велиев, Али Фируз, Вагиф Шихалиев, Эль Шахин и Фарид Агаев, Рауф Мамедзаде.

Ведущим вечера будет известный радио- и телеведущий Рахиб Азери.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/ogtay-agayev-90/110901

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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