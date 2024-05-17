Эйюб Гулиев стал приглашенным дирижером одного из крупнейших музыкальных театров России

Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев стал приглашенным дирижером Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани (Республика Татарстан, Российская Федерация). Об этом Day.Az сообщил Эйюб Гулиев.

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля является одним из крупнейших музыкальных театров России.

Сотрудничество Эйюба Гулиева с театром началось в 2021 году. На сцене театра азербайджанский дирижер выступал на Международном оперном фестивале имени Федора Шаляпина и Международном фестивале классического балета имени Рудольфа Нуриева, дирижировал балетом "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова, операми "Тоска" Джакомо Пуччини, "Набукко" и "Риголетто" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини.

Теперь Эйюб Гулиев будет еще более тесно сотрудничать с Татарским академическим государственным театром оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Отметим, что Эйюб Гулиев также сотрудничает с Международным филармоническим оркестром Куньмина (Китай), Мариинским театром, Большим театром Беларуси, Словацким камерным оркестром и другими коллективами.

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