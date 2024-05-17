В Баку прошел творческий вечер Нуреддина Мехтиханлы

Разговор по душам, так можно охарактеризовать творческий вечер известного актера театра и кино, народного артиста Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", ведущего актера Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Нуреддина Мехтиханлы, сообщает Day.Az.

Творческий вечер прошел в зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и собрал большую аудиторию почитателей таланта народного артиста.

На мероприятии народный артист рассказал о своих ролях в театре и кино, работе с известными режиссерами и коллегами. Вечер прошел в формате живого общения с публикой.

Нуреддин Мехтиханлы - интересный рассказчик, прекрасный чтец, поэтому вечер прошел в прекрасной атмосфере, публика раскрыла для себя много новых, ранее неизвестных фактов об актере.

На мероприятии Нуреддин Мехтиханлы рассказал о театре, кино, работе с известными актерами и режиссёрами, о том, почему выбрал именно эту профессию, и почему предан искусству долгие годы.

Творческий вечер актера стал ярким событием в культурной жизни Баку и подарил приятные эмоции всем гостям мероприятия.

Отметим, что Нуреддин Мехтиханлы хорошо знаком зрителям по ролям в спектаклях "Хуршидбану Натаван", "Айдын", "В хрустальном дворце", "Мертвецы", "Квартиранты ада", "Алмаз" и многих других.

Фото - Руслан Мамедов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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