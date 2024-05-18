День открытых дверей в азербайджанских музеях

В связи с Международным днём музеев, отмечаемым 18 мая, в музеях, действующих в подчинении министерства культуры Азербайджана, объявляется "День открытых дверей", сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

"День открытых дверей" пройдет в целях эффективной организации досуга людей, их информирования о богатом культурном наследии Азербайджана через музейные учреждения. Таким образом, у граждан и гостей страны 18 мая появится возможность посетить музеи бесплатно.

Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая. Он учреждён в 1977 году по инициативе Международного совета музеев (ИКОМ), и его главная цель - показать важную роль, которую музеи играют в жизни общества.

Учреждённый Международным советом музеев с целью содействия развитию культурного обмена и сотрудничества между странами, Международный день музеев каждый год проводится под разными девизами. В этом году Международный день музеев посвящен теме "Образование и исследования в музеях".

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