В Баку прошел вечер, посвященный 75-летию со дня рождения тариста Гамида Векилова

В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения тариста, заслуженного артиста, профессора Азербайджанской национальной консерватории Гамида Векилова (1949-2020), сообщает Day.Az.

Выступившие на вечере директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде, народные артисты Вамиг Мамедалиев и Агаверди Пашаев рассказали о жизни и творчестве тариста, о его заслугах в развитии азербайджанской музыкальной культуры. Было отмечено, что Мастер всегда исполнял по-новому и своеобразно. Он играл очень искренне, просто и в то же время темпераментно, передавая характер исполнения образцов национального искусства и современных композиторов. Его исполнение исходило от души, ибо в интерпретацию каждого сочинения он вносил много своего, личного. С первых же звуков исполнения различных мугамов - "Сегях", "Чаргях", "Махур", "Баяты-Шираз", "Шур", "Шахназ", "Орта Махур" его игра всегда захватывала аудиторию, никого не оставляя равнодушными. Он также исполнял танцевальные мелодии, теснифы, ренги, дерамеди, собственные сочинения. В репертуар тариста входили как произведения мировых классиков, так и сочинения азербайджанских авторов. Выступал с такими известными артистами, как Баба Мирзоев, Сакина Исмайлова, Гандаб Гулиева, Заур Рзаев и другими.

Автор фильма о жизни новатора-тариста, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Сеадет Тахмиразгызы рассказала о его деятельности как музыковеда, педагога, исполнителя, композитора. Она отметила, что в нынешнее время инструмент тар имеет большое значение в азербайджанском исполнительском искусстве, и мастерство и исполнительская культура Гамида Векилова будут переходить из поколения в поколения.

Была продемонстрирована первая видеозапись 2-й и 3-й частей данного произведения, посвященного Сахибу Пашазаде. В художественной части мероприятия известные таристы исполнили произведения Гамида Векилова. Также был представлен нотный вариант произведения Гамида Вакилова "Концерт №2 для тара и симфонического оркестра" (тар и клавир для фортепиано), изданный МЦМ.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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