Живопись, графика, кино… - Азербайджанский национальный музей искусств отметил профессиональный праздник

В связи с Международным днем музеев, который отмечается 18 мая, в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку были проведены лекции, посвященные представленным в новой экспозиции музея произведениям азербайджанской живописи и графики 1920-1980 годов, сообщили Day.Az в музее.

На лекции аудитории была предоставлена информация о пути развития азербайджанской живописи и графики тех лет на основе демонстрирующихся в экспозиции музея произведений азербайджанских художников, внесших большой вклад в процесс формирования национального искусства.

Также в этот день рамках проекта "Кино в музее" прошел показ фильма об истории создания памятников выдающейся поэтессе Хуршидбану Натаван, установленных в городах Агдам и Шуша.

Автором идеи и режиссером фильма является скульптор Намиг Гусейнов.

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