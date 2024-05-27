В Баку прошел концерт, посвященный 220-летию Михаила Глинки

Состоялся праздничный концерт, посвященный 220-летию основоположника русской классической музыки Михаила Глинки, организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку, сообщает Day.Az.

Выступившие руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина рассказали об исторической роли Михаила Глинки, открывшему новый путь развития композиторского творчества на основе синтеза национальных традиций и достижений европейской музыкальной культуры, а также об интересных фактах творчества и жизни музыканта. Презентация из фото и видеоряда дополнила информацию об уникальной личности композитора.

Шедевры великого русского композитора прозвучали в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Антона Ферштандта, солистки Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, хора Храма Святого Архангела Михаила под управлением Кристины Эфендиевой, концертмейстеров БМА Диляры Керимовой и Ульвии Алиевой, артистки Азербайджанской государственной хоровой капеллы Камиллы Имановой, артистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Руслана Персана и Ирады Абышлы, воспитанников БМА Аминат Ахмедовой и Мусейиба Асадова.

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