https://news.day.az/culture/1663441.html В Мардакяне пройдет концерт, посвященный Международному дню защиты детей
В Мардакяне пройдет концерт, посвященный Международному дню защиты детей
В Центре культуры поселка Мардакян Хазарского района Баку 29 мая в 16:00 состоится концерт, посвященный Международному дню защиты детей (1 июня), сообщили Day.Az организаторы.
В концертной программе примут участие коллективы Азербайджанской государственной детской филармонии, которые представят красочные, музыкальные и театрализованные композиции.
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