В Мардакяне пройдет концерт, посвященный Международному дню защиты детей

В Центре культуры поселка Мардакян Хазарского района Баку 29 мая в 16:00 состоится концерт, посвященный Международному дню защиты детей (1 июня), сообщили Day.Az организаторы.

В концертной программе примут участие коллективы Азербайджанской государственной детской филармонии, которые представят красочные, музыкальные и театрализованные композиции.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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