Родом из детства… Состоялся концерт, посвященный 95-летию со дня рождения Огтая Зульфугарова

Государственная детская филармония при поддержке министерства культуры Азербайджана провела концерт, посвященный 95-летию со дня рождения видного композитора, народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", профессора Огтая Зульфугарова (1929-2016), сообщает Day.Az.

На открытии вечера близкий друг композитора, академик Видади Халилов поделился воспоминаниями, рассказал о жизни и творчестве Огтая Зульфугарова, внесшего большой вклад в развитие национальной культуры.

На вечере с участием хора "Şəms" и вокального ансамбля "Güləbətin" детской филармонии прозвучали композиции Огтая Зульфугарова. В заключение сын композитора, заслуженный деятель искусств Джахангир Зульфугаров выразил признательность директору филармонии, заслуженному деятелю искусств Диляре Алиевой и участникам вечера за проведение мероприятия.

Огтай Зульфугаров родился в Баку 31 мая 1929 года. В 1958 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где обучался на композиторском факультете, являясь учеником великого Гара Гараева. Большую часть своей творческой деятельности Огтай Зульфугаров посвятил созданию произведений для детей. Произведения, написанные композитором в различных жанрах, завоевали любовь слушателей. Он автор двух симфоний, концертов для виолончели, флейты и симфонического оркестра, увертюры "Şənlən, mənim xalqım" (Ликуй, мой народ!), оперы-сказки "Pişik və sərçə" (Кот и воробей), детского балета "Sehrli alma" (Волшебное яблоко), струнного квартета, фортепианного трио, песен и романсов, которые занимают значимое место в истории музыкальной культуры Азербайджана. Написанные композитором песни "Telefon", "Qatar" (Поезд), "Ovçu" (Охотник), "Kim sevirsə idmanı?" (Кто любит спорт?) и другие произведения любимы слушателями разных поколений.

Около 20 лет Огтай Зульфугаров был художественным руководителем Государственной детской филармонии.

Скончался 31 августа 2016 года.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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