– он всегда был рядом и поддерживал своих коллег - ФОТО

B Баку в Госфильмофонде Азербайджана состоялся вечер, посвященный памяти известного кинорежиссера и актера, заслуженного артиста Азербайджана Эльхана Гасымова, сообщает Day.Az.

Мероприятие было приурочено к годовщине со дня кончины Эльхана Гасымова.

На вечере, организованном при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики, была развернута выставка, в экспозицию которой вошли фотографии, отражающие жизнь и творческий путь Эльхана Гасымова.

Вниманию гостей мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный памяти Эльхана Гасымова.

В своем выступлении директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил, что Эльхан Гасымов был постоянным участником мероприятий, проводимых Госфильмофондом, выступал, делился своими мыслями о кино и известных личностях.

Было подчеркнуто, что Эльхан Гасымов всегда был рядом и поддерживал своих коллег.

Далее своими воспоминаниями о Гасымове поделились народные артисты Абдул Махмудов, Хамис Мурадов, Огтай Миргасымов, Халида Гулиева, народный писатель Натиг Расулзаде, заслуженная артистка Сугра Багирзаде, заслуженный деятель искусств Мушфиг Хатамов и другие лица.

Дочь Эльхана Гасымова Кямаля Гасымова выразила признательность руководству и коллективу Госфильмофонда Азербайджана за проведение данного вечера.

В заключении были продемонстрированы документальные фильмы "Этюд об Азербайджане" (1969 год) Огтая Миргасымова и "Низами Гянджеви"(1976 год) Эльхана Гасымова.

Отметим, что Эльхан Гасымов снимался в фильме "Этюд об Азербайджане", а также в данной кинокартине он выступил в качестве ассистента режиссера.

Оба фильма были сняты на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, отреставрированы и переведены в электронный формат Госфильмофондом Азербайджана.

Эльхан Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Выпускник актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и режиссерского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств).

Сыграл в около сорока картинах, более всего запомнился по ролям в фильмах "Где Ахмед?", "Последний перевал" и т.д. С 1969 года работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, как актер и режиссер работал в более сорока художественных и документальных картинах, сатирическом киножурнале "Mozalan".

Эльхан Гасымов скончался 29 мая 2023 года на 79-м году жизни.

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