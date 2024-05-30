Новая книга истории, изданная посольством Азербайджана в Литве, получила поддержку ЮНЕСКО

Посольством Азербайджана в Литве издана книга "История литовских татар и древняя история Азербайджана: Джамиль Александрович", сообщает в четверг Day.Az.

Издание было поддержано Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

Научным редактором книги является посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине, профессор Вилаят Гулиев.

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