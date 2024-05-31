В Баку состоялся Фестиваль татарской песни

В Международном центре мугама состоялся Фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова - один из самых известных национально-культурных брендов Татарстана и татарского народа, который в этом году отмечает свой 20-й концертный сезон, сообщает Day.Az.

На открытии выступил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Равиль Ахметшин наградил медалью им. генерала армии Махмута Гареева руководителя Русского дома в Баку Ирека Зиннурова, вице-президента Национального олимпийского комитета Азербайджана Земфиру Мефтахетдинову, директора музея военной истории Азербайджана Азизагу Ганизаде, общественных деятелей татарской диаспоры Азербайджана Максуда Ахмеджанова и руководителя Центра татарской молодёжи Азербайджана "Яшьлек" Дияза Ахмеджанова.

В фестивале приняли участие музыканты и вокалисты из России и Азербайджана - Рустем Асаев, Гульсирен Абдуллина, Азат Абитов, Ранис Габбазов, Алмас Гусейнов, Аделя Мубаракова, Илюза Валиуллова и Ансамбль Центра татарской молодежи Азербайджана "Яшьлек". В программе прозвучали классические произведения лучших татарских композиторов, популярные шлягеры и народные песни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!