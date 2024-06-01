В Союзе композиторов Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей

В Концертном зале им. У.Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей. Оно было организовано при участии музыкальной школы-одиннадцатилетки Апшеронского района г.Хырдалан и стало очередным из цикла концертов навстречу 90-летнему юбилею творческой организации.

Как передает Day.Az, мероприятие вступительным словом открыла Председатель Союза композиторов, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде.

"Мы рады что в этот праздничный день зал Союза композиторов наполнили юные музыканты и отовсюду слышны их звонкие голоса. Двери нашего Концертного зала всегда открыты для мероприятий с участием юных дарований, мы всегда готовы предоставить всяческую поддержку подрастающему поколению и их наставникам,- подчеркнула Ф.Ализаде. - Вопросы музыкально-эстетического воспитания детей и юношества являются неотъемлемой составной частью деятельности Союза композиторов. Здесь, наряду с другими жанровыми секциями, есть и секция детской музыки, в состав которой входят известные композиторы, пишущие для детей и юношества, а также музыковеды, занимающиеся исследованием этой музыки и проблемами ее пропаганды. В Союзе композиторов традиционно, уже на протяжении многих лет проводятся конкурсы молодых исполнителей, организуются концерты детской музыки, в том числе и с участием детей, а также научно-практические конференции соответствующей тематики", - отметила Ф.Ализаде.

Далее с докладами выступили секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова ("Роль музыки в учебно-воспитательном процессе") и заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Имруз Эфендиева ("Проблемы детской музыки на современном этапе").

В концертной части вечера состоялся показ музыкальной постановки "Uşaqların sevinci", в основе которой были детские песни в исполнении солистов и хора учащихся музыкальной школы-одиннадцатилетки г. Хырдалан (руководитель - Севиндж Ибрагимова). Разнообразные по тематике, отражающие различные стороны жизни ребенка, музыкальные номера постановки широко представили многообразный детский мир.

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